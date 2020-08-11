Президент Білорусі Олександр Лукашенко може повторити долю Ніколае Чаушеску або Муаммара Каддафі якщо не покине свій пост добровільно

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський політик і економіст Олексій Ілларіонов в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, в ситуації, що склалася у президента Білорусі тільки два варіанти:

"Він може відтягувати свій відхід з влади, як намагалися це зробити Чаушеску і Каддафі. Кінець у нього буде такий же, як і них. Якщо він прийме правильне, розумне для самого себе, рішення, якщо він подбає про життя не тільки своїх співвітчизників, але своєї власної, то він піде зараз.

Також Ілларіонов підкреслив, що якщо Лукашенко покине свій пост добровільно, то зможе уникнути долі відомих диктаторів.

"Тоді у нього є шанс, що доля Каддафі і Чаушеску його не спіткає", - підсумував політик.

Зазначимо, що за попередніми даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко з 80,23% голосів. За офіційними даними Тихановська набрала 9,9% голосів.

У той же час, за даними штабу самої опозиціонерки, жителі всіх регіонів Білорусі віддали за неї від 70% до 90% голосів. Тихановська вже оголосила, що оскаржить результати виборів.

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