Президент Білорусі Олександр Лукашенко може повторити долю Ніколае Чаушеску або Муаммара Каддафі якщо не покине свій пост добровільно
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський політик і економіст Олексій Ілларіонов в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За його словами, в ситуації, що склалася у президента Білорусі тільки два варіанти:
"Він може відтягувати свій відхід з влади, як намагалися це зробити Чаушеску і Каддафі. Кінець у нього буде такий же, як і них. Якщо він прийме правильне, розумне для самого себе, рішення, якщо він подбає про життя не тільки своїх співвітчизників, але своєї власної, то він піде зараз.
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Також Ілларіонов підкреслив, що якщо Лукашенко покине свій пост добровільно, то зможе уникнути долі відомих диктаторів.
"Тоді у нього є шанс, що доля Каддафі і Чаушеску його не спіткає", - підсумував політик.
Зазначимо, що за попередніми даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко з 80,23% голосів. За офіційними даними Тихановська набрала 9,9% голосів.
У той же час, за даними штабу самої опозиціонерки, жителі всіх регіонів Білорусі віддали за неї від 70% до 90% голосів. Тихановська вже оголосила, що оскаржить результати виборів.
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