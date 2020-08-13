У Росії образилися не на жарт

Сумнів українського МОЗ в ефективності російської вакцини від китайського вірусу поставив на вуха пропагандистів РФ

Після того, як головний санлікар країни Віктор Ляшко заявив, що обмежені дані про хід клінічних випробувань і дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною, і чи має вона шанси на масове використання, в РФ сильно розлютилися, передає Politeka.net.

Коментар щодо вакцини від COVID-19 російського виробництва (з робочого місця, якщо шо). Нещодавно Російська Федерація... Gepostet von Viktor Liashko am Mittwoch, 12. August 2020

Так, ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабеєва образилася на те, що розробку російських фахівців поставили під сумнів, про що поспішила висловитися у своєму телеграм-каналі.

«У МОЗ України не вірять в російську вакцину від коронавірусу - заявив Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України. Сама Україна ніяких вакцинних розробок, зрозуміло, не веде. Удачі, звичайно!", - написала вона.

Дісталося від пропагандистки і Заходу. Особливо зачепила її за живе фото в одній з найбільших французьких газет Liberation, де зображений Путін в образі суперагента Бонда з вакциною від коронавірусу в руці замість пістолета.

"Є ще й така варіація на тему заздрості з приводу нашої вакцини - Путін верхи на бурому ведмеді поспішає всім зробити щеплення. Шприц за спиною, сам Путін в цей момент жадає панування".

Не відстав від колеги і Володимир Соловйов. У себе в телеграмі він поділився публікацією каналу «Ви слухали Маяк":

"Україна не вірить "Супутнику V". Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак: "Я очікую вакцини від тих інституцій й організацій, які мають визнану репутацію і доказову базу". Найкраща доказова база від визнаних західних інституцій, як відомо, це " highly likely "дуже ймовірно)".

Як відомо, РФ зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу. Про це на нараді з російським урядом повідомив президент Росії Володимир Путін.

"Вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і пройшла всі необхідні перевірки", - заявив він. Також російський лідер додав, що щеплення від коронавірусу зробила одна з його дочок.

Нагадаємо, Путін розсмішив створенням вакцини проти китайського вірусу.

Як повідомляла Politeka, у Лукашенка "спустили" Соловйова.

Також Politeka писала, що скандальну Скабеєву зняли з ефіру з її ток-шоу.