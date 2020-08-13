Сумнів українського МОЗ в ефективності російської вакцини від китайського вірусу поставив на вуха пропагандистів РФ
Після того, як головний санлікар країни Віктор Ляшко заявив, що обмежені дані про хід клінічних випробувань і дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною, і чи має вона шанси на масове використання, в РФ сильно розлютилися, передає Politeka.net.
Так, ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабеєва образилася на те, що розробку російських фахівців поставили під сумнів, про що поспішила висловитися у своєму телеграм-каналі.
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«У МОЗ України не вірять в російську вакцину від коронавірусу - заявив Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України. Сама Україна ніяких вакцинних розробок, зрозуміло, не веде. Удачі, звичайно!", - написала вона.
Дісталося від пропагандистки і Заходу. Особливо зачепила її за живе фото в одній з найбільших французьких газет Liberation, де зображений Путін в образі суперагента Бонда з вакциною від коронавірусу в руці замість пістолета.
"Є ще й така варіація на тему заздрості з приводу нашої вакцини - Путін верхи на бурому ведмеді поспішає всім зробити щеплення. Шприц за спиною, сам Путін в цей момент жадає панування".
Не відстав від колеги і Володимир Соловйов. У себе в телеграмі він поділився публікацією каналу «Ви слухали Маяк":
"Україна не вірить "Супутнику V". Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак: "Я очікую вакцини від тих інституцій й організацій, які мають визнану репутацію і доказову базу". Найкраща доказова база від визнаних західних інституцій, як відомо, це " highly likely "дуже ймовірно)".
Як відомо, РФ зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу. Про це на нараді з російським урядом повідомив президент Росії Володимир Путін.
"Вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і пройшла всі необхідні перевірки", - заявив він. Також російський лідер додав, що щеплення від коронавірусу зробила одна з його дочок.
Нагадаємо, Путін розсмішив створенням вакцини проти китайського вірусу.
Як повідомляла Politeka, у Лукашенка "спустили" Соловйова.
Також Politeka писала, що скандальну Скабеєву зняли з ефіру з її ток-шоу.