Стало відомо про її стан

Стан хворої на китайський вірус лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко різко погіршився

Про це у вівторок, 25 серпня, пише "РБК-Україна".

Відзначається, що зараз стан політикині стабільно важкий, температура не опускається нижче 39 градусів.

Також ЗМІ з посиланням на обізнане джерело пишуть, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Повідомляється, що дочка Тимошенко - Євгенія і зять - Артур Чечоткін, переносять хворобу в легкій формі.

Нагадаємо, про те, що Тимошенко заразилася китайським вірусом стало відомо 23 серпня. Пізніше інформацію підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політикині оцінюється як важкий.

При цьому про те, де могла підхопити заразу лідер "Батьківщини", а також те, де вона проходить лікування не повідомляється.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1658 випадків китайськоггоо вірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.

Найбільше нових випадків виявили в Чернівецькій області-204, Івано – Франківській області – 179, Харківській області – 173, Тернопільській – 158, у Львівській області – 136 і в місті Києві-130.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 108 415 випадків зараження.

Раніше недуга перенесла дружина Володимира Зеленського Олена. Вона розповіла, що лікування тривало два тижні. Також вірусом заразився їх син Кирило.

Нагадаємо, що карантин знову посилили, прийнято жорстке рішення щодо транспорту: "Укрзалізниця скасовує...".

Як повідомляла Politeka, карантин готуються посилити, українців попередили про нові обмеження.