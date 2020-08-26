Спливли нові подробиці про стан здоров'я Юлії Тимошенко, у якої діагностували китайський вірус

Гучну заяву в ефірі телеканалу Україна 24 зробив її колега по фракції Вадим Івченко, передає Politeka.net.

Зокрема, нардеп підтвердив, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко перебуває в критичному стані.

Однак, за словами Вадима Івченка, парламентарія не підключали до апарату ШВЛ.

"Те, що вона підключена до апарату-це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона приймає всі відповідні протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші пристосування, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу", – підкреслив нардеп в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали, що нардеп Юлія Тимошенко заразилася небезпечним китайським вірусом. Така інформація з'явилася 23 серпня.

Пізніше інформацію підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

При цьому про те, де могла підхопити заразу лідер "Батьківщини", а також те, де вона проходить лікування, не повідомляється.

Пізніше ЗМІ, посилаючись на свої обізнані джерела, підкреслили, що Юлія Тимошенко перебуває в критичному стані, і її нібито підключили до апарату ШВЛ.

Китайський вірус також був діагностований у Євгенії Тимошенко і у її чоловіка Артура Чечоткіна, але сімейна пара переносить хворобу в легкій формі.

Нагадаємо, що стан Юлії Тимошенко різко погіршилося, лікарі розкрили деталі

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