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Президент України Володимир Зеленський має всі можливості для наступу на Крим

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в коментарі "Радіо свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, причетні до втрати Кримського півострова покарані не будуть.

"Багато людей причетних до цього, починаючи від Януковича і тих, хто знищував обороноздатність нашої країни. Але, на жаль, допитуватися вони будуть не вони. Допитувати вони будуть намагатися тих, хто сьогодні опонує цій владі. Але у пана Зеленського є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим, і ми йому готові в цьому допомогти", - заявив політик.

Варто відзначити, що Олександр Турчинов виконував обов'язки президента України, коли в 2014 році Росія анексувала Крим.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, в одному з останніх інтерв'ю висловив упевненість в тому, що всі винні в втрати Криму будуть покарані, а Крим повернеться до складу України.

"Я впевнений, що в один прекрасний день всі будуть нести за це відповідальність.... Але Крим-наша територія. Ми повернемо його назад", - заявив президент.

Раніше легендарний радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе завив, що Крим є територією України, а Росія – окупант.

За словами співака, в подіях 2014 року немає ніякої історичної справедливості, про яку постійно твердять в Російській Федерації.

Нагадавши, розвиток не передбачається: в РФ зізналися, навіщо анексували Крим.

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