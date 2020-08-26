Президент України Володимир Зеленський має всі можливості для наступу на Крим
Як передає Politeka.net, таку заяву зробив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в коментарі "Радіо свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, причетні до втрати Кримського півострова покарані не будуть.
"Багато людей причетних до цього, починаючи від Януковича і тих, хто знищував обороноздатність нашої країни. Але, на жаль, допитуватися вони будуть не вони. Допитувати вони будуть намагатися тих, хто сьогодні опонує цій владі. Але у пана Зеленського є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим, і ми йому готові в цьому допомогти", - заявив політик.
Біда з Кравець із "Квартал 95", Кошовий видав подробиці про небезпечну хворобу: "Сумно, але..."
"Фількіна доча": підросла дочка Стоцької приголомшила схожістю з Кіркоровим
Дан Балан на весіллі з красунею-нареченою приголомшив фанатів Тіни Кароль: "Вєрка йому більше підходить?"
Підвищення тарифів неминуче, українцям сказали готуватися вже зараз: "чотири-п'ять тисяч гривень за..."
Варто відзначити, що Олександр Турчинов виконував обов'язки президента України, коли в 2014 році Росія анексувала Крим.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, в одному з останніх інтерв'ю висловив упевненість в тому, що всі винні в втрати Криму будуть покарані, а Крим повернеться до складу України.
"Я впевнений, що в один прекрасний день всі будуть нести за це відповідальність.... Але Крим-наша територія. Ми повернемо його назад", - заявив президент.
Раніше легендарний радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе завив, що Крим є територією України, а Росія – окупант.
За словами співака, в подіях 2014 року немає ніякої історичної справедливості, про яку постійно твердять в Російській Федерації.
Нагадавши, розвиток не передбачається: в РФ зізналися, навіщо анексували Крим.
Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа в Криму: українцям показали нові кадри лиха.
Також Politeka писала, що Кримський міст "обвалять": Путін отримав болючий удар.