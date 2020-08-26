Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що по закінченню свого президентства зможе безбоязно ходити вулицями

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Euronews, передавати Politeka.

За його словами, для нього важливо спокійно ходити не тільки вулицями столиці, а й по всій Україні.

"Що по-справжньому важливо для мене, коли я перестану бути президентом України, я зможу спокійно ходити вулицями не тільки Києва, по і по всій країні. Як мінімум хочеться, щоб люди віталися зі мною при зустрічі. Сподіваюся, що їм не захочеться сказати мені щось неприємне або ще гірше – сподіваюся, що люди не захочуть плюнути мені в обличчя", – озвучив свої сподівання Президент..

Також Зеленський запевнив, що робить все можливе, щоб йому не було соромно перед українцями.

"В першу чергу, все, що я робив – я робив, щоб мені не було соромно. Щоб мої діти мене не соромилися і найголовніше – щоб моїм батькам не було соромно за мене. Це для мене найголовніше", - додав Володимир Зеленський.

Politeka писала, що Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни на Донбасі. Так, у День Незалежності, 24 серпня, глава держави заявив, що вірить у те, що бойові дії на Донбасі можуть закінчиться вже цього року.

«Я хочу вірити в те, що це відбудеться вже цього року. Я дуже хочу вірити в це, і я вірю. Я дуже б не хотів називати імен, однак, якщо порівняти нашу нинішню команду з минулою, то так, як хочу я цього, ніхто навіть і близько не хотів», - заявив Зеленський.

Крім того, президент заявив, що новий Нормандський саміт може відбутися вже наступного місяця. Про це він повідомив, коментуючи свою зустріч з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, яка відбулася в Києві.

Володимир Зеленський пояснив, для чого йому необхідний прямий діалог з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Euronews.

За його словами, він має прямий діалог з Володимиром Путіним в моменти, коли це необхідно. Як приклад, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом країни-агресора Володимиром Путіним напередодні введення безстрокового перемир'я на Донбасі.

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