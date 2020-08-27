"Національний корпус" відреагував на звинувачення нардепа Іллі Ківи щодо розстрілу автобуса під Харковом
Про це інформує прес-служба політичної партії в Telegram.
Зокрема, в політичній партії відкинули всі звинувачення Іллі Ківи і заявили, що їх представники не мають відношення до розстрілу автобуса.
"Політична партія Національний корпус, так само як і полк "Азов", який зараз виконує бойові завдання на фронті, не причетні до побиття тітушок Іллі Ківи на трасі Київ-Харків", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що народний депутат Ілля Кива повідомив, що сьогодні вдень на трасі Київ-Харків нібито розстріляли автобус, в якому знаходилися представники руху "Патріоти - за життя".
За словами парламентарія, в результаті збройного нападу нібито були поранені чотири людини, одну людину викрали.
Ілля Ківа заявив, що за нападом нібито стоять представники "Азова" і "Національного корпусу" і зажадав реакції від влади і силовиків.
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