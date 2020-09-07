Голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі може отримати високу посаду в Грузії

Зокрема гузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри, передає "Грузія Online".

Про таке рішення 7 вересня заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе.

Очікується, що ввечері Саакашвілі зробить спеціальну заяву у зв'язку зі своїми планами щодо повернення до Грузії і оголосить про те, що мітить на посаду прем'єра.

"Саакашвілі повинен повернутися до Грузії, він повинен зустрітися зі своїм народом віч-на-віч. Саме тому "Єдиний національний рух" і всі партії, що входять в Об'єднану опозицію, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем'єр-міністра Грузії", – пояснив Вашадзе.

Також раніше повідомлялося, що колишній глава держави в Грузії знаходиться в розшуку, тому його чекають арешт і в'язниця. Про це розповіла міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані.

"Ми, звичайно ж, будемо вітати, якщо Михайло Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його чекає процедура затримання на кордоні і грузинська в'язниця", - запевнила Цулукіані.



Нагадаємо, Саакашвілі повідав про містичне нещастя:"потиснув руку - перелом у п'яти місцях".

Як повідомляла Politeka, Міхо Саакашвілі поскаржився на жебрацьку зарплату: "за $1,5 тисячі не можна дитині морозиво купити".

Також Politeka писала, що Саакашвілі не стримався і наговорив українцям зайвого, відео сутички.