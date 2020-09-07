Голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі може отримати високу посаду в Грузії
Зокрема гузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри, передає "Грузія Online".
Про таке рішення 7 вересня заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе.
Очікується, що ввечері Саакашвілі зробить спеціальну заяву у зв'язку зі своїми планами щодо повернення до Грузії і оголосить про те, що мітить на посаду прем'єра.
Невістка Пугачової в зухвалому міні зганьбилася на весіллі: "і цю на сцену, а ще три малолітки на підході"
Курс долара здивує українців перед Новим роком, Шмигаль вже попередив: що буде з гривнею
Нова коханка екс-чоловіка Лорак вразила схожістю зі співачкою після зміни іміджу: "Мурату звезло"
Спекотна мама Дана Балана показала, як зводить з розуму чоловіків: "Ооо, немає слів...", фото
"Саакашвілі повинен повернутися до Грузії, він повинен зустрітися зі своїм народом віч-на-віч. Саме тому "Єдиний національний рух" і всі партії, що входять в Об'єднану опозицію, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем'єр-міністра Грузії", – пояснив Вашадзе.
Також раніше повідомлялося, що колишній глава держави в Грузії знаходиться в розшуку, тому його чекають арешт і в'язниця. Про це розповіла міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані.
"Ми, звичайно ж, будемо вітати, якщо Михайло Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його чекає процедура затримання на кордоні і грузинська в'язниця", - запевнила Цулукіані.
Нагадаємо, Саакашвілі повідав про містичне нещастя:"потиснув руку - перелом у п'яти місцях".
Як повідомляла Politeka, Міхо Саакашвілі поскаржився на жебрацьку зарплату: "за $1,5 тисячі не можна дитині морозиво купити".
Також Politeka писала, що Саакашвілі не стримався і наговорив українцям зайвого, відео сутички.