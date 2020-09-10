У Зеленського вирішили скасувати "спільне інспектування" позицій ЗСУ на Донбасі, тому що злякались реакції українського суспільства
Як передає Politeka, таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.
"Вони дуже злякались. Влада скасувала "інспектування" з терористами-окупантами - джерело. В Офісі президента нібито в терміновому порядку тимчасово або повністю скасували так зване "інспектування". Причина не називається, проте цілком зрозуміло, що Зеленський і його офіс злякалися реакції суспільства та сьогоднішньої акції під Офісом президента", - написав експерт.
При цьому він наголосив, що це зовсім не означає, що капітуляція України на Донбасі скасовується.
"Це не означає, що влада відкладає домовленості з Кремлем. Вони просто дуже бояться. Нас всіх. І це наша сила. Тримаємо порох сухим і відстоюємо нашу країну!" - закликав Смолій.
Згодом експерт додав, що представник України в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук вже заявив, що "спільне інспектування" все ж повністю скасовується. Пояснюється це тим, що Кремль висунув нові вимоги. Які саме - поки що не повідомляється.
Як відомо, про "спільне інспектування" позицій ЗСУ в районі Шумів було оголошено у середу, 9 вересня. Таке рішення викликало бурхливу реакцію серед суспільства та український військових.
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