"Вони дуже злякались. Влада скасувала "інспектування" з терористами-окупантами - джерело. В Офісі президента нібито в терміновому порядку тимчасово або повністю скасували так зване "інспектування". Причина не називається, проте цілком зрозуміло, що Зеленський і його офіс злякалися реакції суспільства та сьогоднішньої акції під Офісом президента", - написав експерт.

При цьому він наголосив, що це зовсім не означає, що капітуляція України на Донбасі скасовується.

"Це не означає, що влада відкладає домовленості з Кремлем. Вони просто дуже бояться. Нас всіх. І це наша сила. Тримаємо порох сухим і відстоюємо нашу країну!" - закликав Смолій.

Згодом експерт додав, що представник України в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук вже заявив, що "спільне інспектування" все ж повністю скасовується. Пояснюється це тим, що Кремль висунув нові вимоги. Які саме - поки що не повідомляється.