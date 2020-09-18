Народний депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, відправиться в тюрму

Як передає Politeka з посиланням на Obozrevatel, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Львівській області.

Глава держави запевнив, що в даній ситуації немає "своїх" і "близьких" - кожен, хто отримав хабар, має понести покарання.

"Немає своїх, немає близьких, рідних... Немає нікого. Якщо людина взяла будь-який хабар, хоч гривню... Якщо вона отримала хабар – мусить сидіти. Мені все одно, яка це партія: "Слуга народу" або інша партія. Я попереджав усіх депутатів, чиновників і правоохоронців, ви знаєте, як вони кришують", – повідомив гарант.

Зеленський зазначив, що він радий, що Юрченка затримали, і тепер він мусить понести покарання.

За словами глави держави, в Україні все ще фіксується безліч випадків хабарництва серед чиновників, особливо на місцях. Проте, президент пообіцяв "дібратись до кожного", щоб всі хабарники отримали заслужене покарання.

"Я дуже радий, що знайшли першого хабарника, хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників. Ми знаємо. Особливо в областях, на місцях. Але ми до всіх доберемося. Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу", яка говорила, що вона чесна, порядна людина... Я дуже радий. Сьогодні генеральна прокурорка винесла підозру. І він її отримав і обов'язково сяде у в'язницю", – заявив Зеленський.

Як відомо, раніше НАБУ опублікувало відео, на якому фігуранти справи ведуть бесіду про суму хабара. Спочатку на хабарництві "попався" помічник нардепа Фіщенко. У четвер, 17 вересня, генпрокурор підписала підозра Юрченку.

Нагадаємо, "слуга народу" Юрченко попався на крадіжці пива з магазину, деталі.

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