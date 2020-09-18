Військовий експерт Олексій Арестович розповів про наслідки для України поступок Кремлю



Зокрема, він попередив, що українській стороні не можна йти на якісь серйозні поступки РФ, які вимагатиме Росія, адже як тільки українські політики на це підуть, то нашу країну чекатиме щось схоже на Майдан та країна опиниться у великій небезпеці, пише Диалог.

Він також визнав, що такий сценарій може послабити колективну можливість України до опору проти агресора. До такого результату також не готові і в українському парламенті.

"Далі ситуація стає малокерованою, вуличною і треба буде боротися за вулицю. До чого, я боюся, президент і парламент, не цілком готові",- сказав Арестович.

Експерт пояснив, що в той же самий час Росія прекрасно розуміє яка ситуація може очікувати Україну, якщо підуть на поступки Росії, тому вони роблять все можливе, щоб завести Київ саме в цей вузький сценарій і запустити "низхідний вниз".

"Все, що нам потрібно, докорінно виправити комунікацію офісу президента з Парламентом, народом, усіма силами, прояснюючи кожен свій крок. Для цього потрібно мати політичну мужність. Росія почне негайно тиснути, в тому числі і на фронті, тому що у них один спосіб діяти - це хитроумний капкан Кремля для України",- попереджає Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович розповів, що тисячі українських військових готуються дати відсіч "руській весні".

Як повідомляла Politeka, Олексій Арестович розповів, що Україна відповість армії Росії своїми масштабними навчаннями під назвою "Об'єднані зусилля-2020".

Також Politeka писала, що Олексій Арестович заявив, що Білорусь вже не буде колишньою, країну чекає 1917-й рік.