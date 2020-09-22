"Слуги народу" позбавили людей без величезних грошей і зв'язків у політиці можливості взяти участь у місцевих виборах

Про те, що чекає українців на майбутньому голосуванні, розповів у новому випуску програми «Недобрий вечір» ведучий Ігор Лесєв.

Він повідомив, що вивчив список кандидатів від Партії «Слуга народу», які висуваються до Київради.

"В цілому дивишся на список і навіть дивуєшся. Телеведучі, спортсмени, препод з Шевченка, букініст. Не зовсім зрозуміло, навіщо з Київради робити філію інституту фізкультури... але от біда, друзі. Нам показали вітрину, яка дуже далека від того, що насправді збираються завести «слуги» в Київраду", - підкреслив Лесєв.

Він нагадав про те, що раніше «слуги» скасували мажоритарні вибори. Ведучий бачить в цьому серйозну проблему, адже тепер для того, щоб мати хоч якийсь шанс на хороший результат кандидатам потрібні величезні гроші на медійну розкрутку.

"Провести скромну кампанію в межах однієї області - це сотні тисяч доларів. Партія без бабла - це як машина без дороги - вона не поїде. Мажоритарка, особливо на місцевих виборах, давала шанс просочитися в депутати людям і без бабла...а ось тепер х*р. Всі кандидати в прохідні місця узгоджуються лідерами 7-8 найбільш рейтинговими партіями країни", - обурився ведучий.

Він повернувся до списку кандидатів по Києву, зазначивши, що перша десятка з них виставлена на загальноміський рівень, проте існує також і територіальні списки, перші - другі місця в яких також потрапляють до Київради. Лесєв звернув увагу на те, що імена для цих списків погоджують в офісі президента, а також депутати-мажоритарники.

Ведучий підкреслив, що раніше в українців було право не тільки голосувати, а й висуватися на вибори, нехай і без особливих шансів на перемогу. Однак зараз ми можемо тільки вибирати зі списків кандидатів, які формують інші.

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