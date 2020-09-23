Що відбувається в Україні: громадська думка чи охлократія - вироджена форма демократії, заснована на мінливих забаганках натовпу?

На це питання в ток-шоу Вадима Карасьова "KARASsment" на Politeka Online відповіли філософ Андрій Єрмолаєв і політолог Руслан Бортник.

За словами останнього, українська демократія - не має нічого спільного з "правлінням народу".

"Ті люди, які виходять в Україні на вулиці, - електоральна меншість. Вони це демонструють постійно на виборах. Це охлократія у нас, на жаль. Дійсно, проблема в тому, що у нас немає демократії електоральної. Якби влада орієнтувалася тільки на думку більшості, у нас давно були б вирішені гуманітарні питання, питання Криму, Донбасу... Влада нездатна забезпечити однакові умови для присутності на цих майданах різних точок зору. Умовно кажучи, коли виходить якась партія з іншими гаслами, її ж б'ють... Ми сьогодні дуже близькі до охлократії. Можливо, її елементи використовують навмисне якісь фінансові групи", - заявив Бортник.

За словами Єрмолаєва, "демократична процедура розглядається, як головний спосіб забезпечення загального блага, і недосягнення цього було часто джерелом нових інтерпретацій конфліктів..."

У той же час ведучий ток-шоу, політолог, Вадим Карасьов попередив, що в сучасному світі демократія перестала служити простій людині.

"Чи не стає демократія способом великого вселенського обману, за яким може послідувати жорстке розчарування. Чому виникла популістська демократія? Через те, що сучасна демократія - спотворена багато в чому. Вона служить не народам, а групі еліт", - підсумував Карасьов.

Нагадавши, український політолог вказав на несподіваний аспект "плівок Деркача": "головне не звинувачення в корупції, а…»

Як повідомляла Politeka, Андрій Єрмолаєв розповів, на що піде Зеленський заради миру в Україні: "доведеться відмовитися від..."

Також Politeka писала, що Бортник розповів про союз Порошенка з Коломойським: "можуть об'єднатися, щоб замінити..."