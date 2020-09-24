Форум "Люди миру" допоміг нагадати українцям і світовій спільноті про важливість припинення збройного конфлікту на Донбасі
Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя", народний депутат України Віктор Медведчук.
Політик підкреслив, що прагнення до миру об'єднує політичні партії, громадські організації, а також закономірно користується найгарячішою підтримкою Української Православної церкви ‒ єдиної канонічної Православної церкви в Україні.
"Упевнений, що учасники форуму "Люди миру" і ті, хто стежив за ходом обговорень в ефірі українських телеканалів, не допустять, щоб цей щирий і аргументований заклик до миру, взаєморозуміння, а головне – до християнського прощення був забутий", – заявив політик.
Медведчук висловив надію на те, що в душах і серцях учасників форуму залишаться слова святих отців, запам'ятаються і щирі емоції українців, які брали участь у заході.
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За словами нардепа, люди ділитимуться цими думками та емоціями зі своїми однодумцями, а також відстоюватимуть перед опонентами необхідність встановлення миру.
"Для цього необхідна мужність. І цю мужність прихильники встановлення миру неодноразово демонстрували - допомагаючи людям, що знаходяться в зоні конфлікту, беручи участь в хресних ходах, незважаючи на напади націонал-радикалів, що діяли при потуранні і підтримці влади. І сьогодні, коли представники чинної влади прямо погрожують церкві, обіцяючи переслідування за мирне і законослухняне відстоювання своїх переконань, впевнений ‒ таким людям, як учасники форуму "Люди миру", вистачить рішучості для відстоювання своєї позиції", – заявив Віктор Медведчук.
Парламентарій назвав високою честю той факт, що ОПЗЖ вносить свій внесок у встановлення миру на Донбасі, повернення Донбасу в Україну, а України на Донбас.
"Переконаний, що таке просте людське спілкування, щире обговорення питання необхідності миру ще раз нагадає українцям і представникам світової спільноти про важливість припинення збройного конфлікту на Донбасі", – підсумував Віктор Медведчук.