Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повернувся додому після лікування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію Луценка в соцмережі.

Як відомо, в останніх числах вересня політик і колишній генпрокурор Юрій Луценко офіційно повідомив, що у нього виявлено онкологічне захворювання і він переніс серйозну операцію. Видалення пухлини зайняло цілих 8 годин.

Після відновлення чоловік повернувся додому - для підготовки до першого курсу хіміотерапії. Також зараз реабілітацію проходить і його дружина Ірина Луценко, в якої минулого року стався інсульт, через що жінка змушена була відмовитися від мандата народного депутата.

Повернувшись додому, Луценко повідомив, що його дуже тепло зустріли. Зокрема, його кіт "Кузьміч" породи мейн-кун порадував свого господаря здобиччю - на честь повернення Луценка він приніс в будинок мишу і пташку.

"На честь мого повернення з лікарні Кузьміч влаштував святкове полювання. Здобич гордо виклав у центрі кімнати в готичному стилі. Господар. Добитчик. Естет", - написав Луценко.

Також у Луценка є пес, який теж був дуже радий зустрічі зі своїм господарем.

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