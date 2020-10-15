Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла про те, як вона перехворіла коронавірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео на каналі "Реальна Ічня".
Так, Тимошенко відвідала місто Ічня Чернігівської області, де вона зустрілася з місцевими аграріями та активістами.
Під час свого візиту Тимошенко розповіла про самопочуття і про те, як вона подолала хворобу.
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"Вся сім'я перехворіла цим жахом, це просто реально страшна хвороба, тому я хочу всім побажати здоров'я. Сім'ям, вам, всім вашим близьким. Просто якщо є здоров'я, це я вам уже можу точно сказати, то світ виглядає по-іншому. А коли трапляються такі речі, то відразу думаєш, що ти не доробив в цьому житті, що ще залишилося, і чому немає часу", - сказала лідерка "Батьківщини".
Політик закликала всіх бути обережними та наголосила, що коронавірус - це непередбачувана хвороба.
"Тому будьте дуже обережні! Дійсно, хвороба неймовірна. Вона непередбачувана, невідомо як почнеться і чим закінчиться. У одного з членів моєї сім'ї взагалі ніяких симптомів не було, просто тести було позитивні. Діти вже важко хворіли, онуки пройшли більш-менш легенько, а я попала так, чесно вам кажу, страшно стало просто, що відбувалося. Тому просто бережіть себе, бажано не грати в цю рулетку, краще захиститися", - наголосила Тимошенко.
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