Депутат Держдуми РФ Леонід Калашников оцінив ситуацію в країнах СНД

Російський парламентарій порівняв нинішню ситуацію зі станом справ перед світовими війнами, коли вистачило однієї провокації, щоб почати масштабний конфлікт і перекроїти політичну карту Європи.

"У мене таке відчуття як у політика, що насувається біда. Навколо рвуться Білорусь, Киргизія, Україна, Нагірний Карабах", - передає слова російського політика видання "Діалог".

Більш того, він упевнений, що Росію хочуть втягнути у військовий конфлікт в Нагірному Карабасі, тоді як у Москви немає ніяких підстав виступати на чиїй-небудь стороні.

А ось військовий експерт Ель Мюрід притримується іншої думки. За його словами, протести і хвилювання на території країн СНД показали, що РФ втрачає контроль над колишніми республіками СРСР.

Експерт впевнений, що крах єдиної зовнішньої політики Росії, який вже неможливо приховувати і переводити його обговорення з предметного на рівень обговорення тих чи інших ескапад офіційного представника МЗС - це маркер.

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