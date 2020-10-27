Реджеп Таїп Ердоган не визнає ні російської окупації півострова, ні суверенітету над ним України

Зокрема, Ердоган нібито заявив, що тимчасово окупований Росією Крим по праву повинен належати його країні.

Про таку позицію політика написало турецьке видання Haberler, передає Обозреватель.

У статті наголошується, що Ердоган не бачить Крим російським, але і не вважає його територією України.

Як стверджують журналісти, турецький лідер переконаний, що Россія в 1783 році несправедливо відібрала Кримський півострів у Османської імперії. Отже, цю землю "потрібно повернути для прогресу сучасної Туреччини".

Також раніше повідомлялося, що Реджеп Ердоган затіяв дуже тонку гру для остаточної поразки Росії на зовнішньополітичній арені, і війна в Карабасі – один зі способів домогтися цього найшвидше.

За словами автора, загострення на Кавказі цього разу відрізняється від усіх попередніх тим, що за армією Азербайджану стоїть Туреччина, яка вже успішно "обламала" Росію в Сирії, не давши тій прорватися до сирійсько-турецького кордону і прибравши російсько-сирійського терориста Хафтара в Лівії.

Туреччині не потрібен повний контроль над Карабахом, як не потрібен він й Азербайджану, оскільки в іншому випадку без різанини і геноциду не обійшлося б.