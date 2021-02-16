Скандали, пов'язані з діями влади, ні до чого не привели, але їхній рейтинг почав падати.

Про це в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

«Коли ти весь час робиш вигляд, що ти в будиночку, що все добре, що ти в теплій ванні – ти закінчуєш завжди так, як закінчували подібні правителі. Янукович теж сидів в Межигір'ї, вдавав, що у нього все добре, що на Майдані якісь біснуваті люди стрибають з прапорцями і гаслами... «Мене це не стосується і влада сильна як ніколи». А влада завжди спочиває на легітимності, тобто на тому, як її сприймають люди, чи вважають її люди справедливою. І якщо люди її не вважають справедливою – така влада може впасти від того, що хтось тицьнув у стінку, а вона виявилася повністю дірявою», - сказав він.

Експерт також прокоментував заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака про те, що Володимиру Зеленському потрібен свій телеканал. На його думку, це тривожний сигнал, тому що ця заява може нести в собі загрози обмеження свободи слова.

Він підтримав закриття низки українських телеканалів. Але, як стверджує Романенко, це треба було зробити ще в 2014 році.

«Ми розуміємо, що більшість медіа, якщо говорити про телевізійні канали, олігархічні. І насправді дуже багато з них мало відрізняються від заблокованих каналів, просто грають на іншу аудиторію», - підкреслив експерт.

Нагадаємо, Томенко пояснив, як в Раді може утворитися нова коаліція і хто в неї увійде.

Раніше Politeka повідомляла, що Романенко пояснив, як Зеленський може увійти в історію України.