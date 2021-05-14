Політичний експерт Олександр Мусієнко в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, як закінчити війну на сході України.

«Є три сценарії. Якісь можуть бути варіації, але виходячи з цих трьох основних. Перше – це ми фактично йдемо до заморожування цього конфлікту, намагаючись виконати перші пункти Мінських угод про безпеку, які стосуються припинення вогню і відведення озброєнь. І таким чином ми забезпечуємо режим тиші дійсно. Не удаваний умовний, а дійсно справжній. В цей час там сапери працюють, іде якась гуманітарна місія», - говорить експерт.

Другий сценарій, за його словами, це робити видимість переговорного процесу.

«Те, що у нас зараз... Тобто ми нібито в переговорному процесі, нібито щось підписуємо, але до ситуації, що перестають стріляти, воно не призводить», - констатує Мусієнко.

Третій варіант – це військовий шлях, стверджує експерт, і нагадує, що саме цим лякала російська пропаганда.

«Ну, як на мене, перший сценарій, який я озвучив, це найбільш привабливий. І його в принципі можна досягти. Адже питання в тому, чи готові ми дійсно виходити на переговори з нашого боку, з української сторони, і пропонувати певні рішення. Я поки цього не бачу», - сказав він.

На його думку, конфлікт не вдається врегулювати, тому що національні еліти не можуть дійти згоди. Крім того, для завершення війни необхідно вжити деяких непопулярних заходів.

«Я так розумію, що немає консенсусу у нас всередині країни національних еліт. У нас все роздроблене, вони не можуть дійти згоди, яким чином взагалі йти до врегулювання цього конфлікту. Другий момент – можливо, немає повноцінного бажання. Оскільки заходи, яких необхідно вжити, можуть бути далеко непопулярними і у певної частини суспільства викликати відторгнення. Ну, наприклад, розведення – ми це ж проходили», - розповів Мусієнко.

Експерт додав, що українська сторона не пропонує рішень, які здатні хоча б привести до забезпечення перемир'я.

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