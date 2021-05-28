Політичний аналітик, колишній народний депутат Тарас Чорновіл у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив, що посадка літака для затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича – це російська спецоперація.

«Хоча би з одної причини: тому що зафіксовано – за опозиціонером стежили в Афінах. І, більше того, зійшли люди (з літака, - ред.) – 4 людини. Потім відмазка Лукашенка, що «це люди, які просто летіли через Литву до Білорусі, їм було вигідніше тут зійти»… Знаєте, такого не буває!», - каже експерт.

Він переконаний, що білоруське КДБ не може працювати у європейських країнах.

«Це працювали російські, які дали можливість виконати цю операцію. Лукашенко за це вхопився, і зараз він обсічений по всьому. Більше того, Лукашенкові відрізали його улюблену дитину – «Белавіа». Це було створене з нуля, це було те, чим він особливо пишався. Мабуть, більше, ніж бульбою», - сказав Чорновіл.

На його думку, історія про мінування літака, а також відмазки Лукашенка виглядають неправдоподібно.

«Це настільки було зроблено бездарно, що так не буває. Я розумію, що коли готуються якісь спецоперації, все-таки підготують якесь прикриття. Готуються якісь реальні дзвінки, які мають бути прикриті… А тут: «Мені дзвонили з ХАМАСу» на ходу вигадати, потім, виявляється, дзвонили зі Швейцарії, але чомусь ХАМАС дзвонив зі Швейцарії… Чомусь сказати, що інші аеропорти відмовилися прийняти, коли жоден аеропорт не відмовлявся приймати… Зупинили, розвернули літак, дуже далеко повертати до Мінська… Так з бомбою не буває! Всі без винятку пункти були як підстава, відверта підстава», - резюмував аналітик.

Раніше Politeka повідомляла, що Карасьов пояснив, що літак з Протасевичем посадили в приклад іншим протестантам .