У своєму блозі політолог Руслан Бортник розповів, як просувається справа із зустріччю президентів США та РФ - Байден і Путін готові йти на компроміс та угоди.

«Зустріч Путіна і Байдена має бути дуже цікавою», - передусім каже політолог. Особливо він акцентує увагу на близькості дати проведення зустрічі – 16 червня. Бортник пояснює, що факт того, що між анонсом зустрічі і самою зустріччю мине лише 3 тижні, свідчить про підготовку та певну неузгодженість.

Ведучий також повідомляє певні деталі цієї майбутньої зустрічі. Зокрема, він називає місце її проведення – женевський готель «Continental». Бортник додає, що тут свого часу вже відбулося певне перезавантаження відносин РФ та США: у 2009 році в готелі зустрілися Рейган, Горбачов і Лавров. Принагідно експерт навіть називає це місцем «перезавантаження».

Акцентує Бортник і на порядку денному, який зараз активно формують і американці, і росіяни. «Обидві сторони говорять про нове поняття «стратегічна стабільність». В останній раз це поняття активно використовувалося під час Холодної війни. Під стратегічну стабільність можна вкрити будь-яке питання», - міркує він.

На думку політолога, зараз публічно демонструється готовність обох сторін вести діалог, йти на якісь компроміси та угоди. Він також додає, що за результатами саміту буде підписано щонайменше спільну декларацію. Водночас Бортник попереджає, що багато моментів залишиться за кулісами: зони впливу та їхній розподіл, співпраця в плані економіки, введення санкцій і відносини з КНР.

Нагадуємо, Бортник поміркував, що буде з Порошенком .