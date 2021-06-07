Україна повинна мислити стратегічно для того, щоб захищати свої інтереси. Про це розповів експерт українського інституту майбутнього Ілія Куса експерту з міжнародної та внутрішньої політики Юрію Романенку в програмі «Романенко бесіди» на Youtube.

«В Україні останнім часом озвучується думка, що США сьогодні наші найголовніші друзі, а Європа розчарувала нас. Я вважаю, це неправильне позиціонування, тому що воно посилає погані сигнали. Сигнал про те, що Україна робить ставку виключно на Вашингтон і європейці просто можуть в якийсь момент вирішити, раз так, тоді ми повирішуємо деякі питання з Росією самі», - розповів він.

Куса вважає, що якщо так станеться, то нам буде неприємно і боляче, тому що від Європейського Союзу ми залежимо істотно більше економічно, ніж від Америки. Україна без Європейського Союзу не може, впевнений він, якби у нас ще були розвинені альтернативні зовньополітичні напрямки – Близький Схід, Африка, Азія, то це була б інша справа.

«Одна з тенденцій, яка мені не подобається, у нас з'явився новий аргумент, що ще не все втрачено в Німеччині, після виборів прийдуть «зелені» та все зупинять. У нас відбувається чергова спроба зачепитися за якийсь один образ і триматися за нього до посиніння. Але «зеленим» доведеться створювати коаліцію з іншими партіями, а абсолютно всі партії в Німеччині, крім «зелених», підтримували «Північний потік-2», - підкреслив він.

Куса повідомив, що за німецькою соціологією близько 70% німців, в тому числі і виборці «зелених», підтримують добудову трубопроводу.

«З огляду на те, що у «зелених» не буде монобільшості і їм доведеться створювати коаліцію, тому, роблячи на них ставку, Україна може знову помилятися», - резюмував він.

Нагадуємо, Знай.ua повідомляв зі слів Устенка, що економічні заходи матимуть різні економічні ефекти, і політичні в тому числі.

Також раніше Устенко розповідав, що світова економіка зараз входить в низку інфляційних років.