Початок опалювального сезону в Полтавській області в 2026 році ще не визначили — офіційну дату увімкнення тепла в міській тергромаді місцева влада оголосить ближче до стійкого похолодання. Водночас підготовку інфраструктури до осінньо-зимового періоду вже розпочали.

Комунальні послуги в Полтаві активно готують до холодів, проте початок опалювального сезону в Полтавській області в 2026 році поки що лишається відкритим питанням. Офіційної дати увімкнення тепла в сезоні 2026/2027 у міській територіальній громаді ще не оприлюднили.

Рішення про те, коли в Полтаві увімкнуть опалення, ухвалять ближче до старту холодного періоду. Згідно з постановою Кабміну №830, початок і закінчення опалювального періоду визначають органи місцевого самоврядування з огляду на кліматичні умови.

Коли вмикатимуть тепло за правилами

Тепло в багатоквартирних будинках з'являється тоді, коли протягом трьох діб поспіль середня добова температура зовнішнього повітря опускається до +8°C або нижче. Короткочасне похолодання не означає автоматичного запуску систем теплопостачання по всій громаді — якщо температура знову підвищиться, старт сезону можуть відкласти.

При цьому окремі громади можуть приймати рішення про початок опалення, враховуючи фактичну погоду й місцеві умови. Тому відповідь на питання, коли в Полтаві вмикатимуть тепло у 2026 році, насамперед залежатиме від осінньої температури, стану енергосистеми та готовності теплопостачальних підприємств.

Підготовка до сезону

Підготовка до нового сезону вже триває. «Полтаватеплоенерго» повідомляло про встановлення дев'яти генераторів резервного електроживлення в котельнях — такі заходи мають знизити ризик вимкнення тепла у випадку перебоїв зі світлом.

Як вмикали минулого року

У сезоні 2025/2026 опалення в Полтавській міській тергромаді підключали поетапно. 17 жовтня 2025 року тепла подали для окремих медичних закладів і дитячих садків із власною автономною системою опалення, а 3 листопада — для житлових будинків, шкіл, садків та інших об'єктів громади.

Що варто знати мешканцям

Оскільки точну дату вмикання ще не оголосили, городянам радять стежити за офіційними повідомленнями міської ради та теплопостачальних компаній. Дати старту опалювального сезону в Полтавській області залежать від погодних умов, тож вони не фіксовані з року в рік.

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