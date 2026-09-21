Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 22 по 28 вересня показує коливання температури в межах 7 градусів: удень очікується від +14° до +21°, а опади можливі у середу та четвер.

Раніше синоптики попереджали про різку зміну погоди у Дніпропетровській області. Тоді йшлося про період з 18 по 24 вересня, а вже наступного тижня, з 22 по 28 вересня, температура вдень коливатиметься від +14° до +21°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, впродовж тижня з 22 по 28 вересня температура вдень у Дніпропетровській області коливатиметься від +14° до +21°, а вночі — від +8° до +15°.

У вівторок, 22 вересня, повітря прогріється до +19°, а вночі охолодиться до +15°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 23 вересня, стовпчики термометрів вдень зупиняться на позначці +14°, вночі ж утримається така сама температура — +14°. Хмарно, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 24 вересня, вдень +18°, а вночі температура опуститься до +9°. Небо малохмарне, проте синоптики не виключають опадів.

У п'ятницю, 25 вересня, максимум досягне +19°, вночі похолодає до +8° — це найнижча нічна температура за тиждень. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 26 вересня, температура вдень підніметься до +20°, вночі становитиме +10°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 27 вересня, повітря прогріється до +21° — це найтепліший день тижня, вночі +11°. Малохмарно, без опадів.

У понеділок, 28 вересня, денна температура утримається на позначці +21°, вночі +12°. Малохмарно, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 27 вересня, коли повітря прогріється до +21°. Найпрохолодніше вдень буде в середу, 23 вересня, — лише +14°. Перепад температур за тиждень становить 7°, а опади синоптики прогнозують у середу, 23 вересня, та четвер, 24 вересня.

У середу та четвер, коли можливі опади, варто взяти з собою парасольку і бути обережними за кермом на мокрій дорозі. А оскільки перепад температур упродовж тижня сягає 7°, вранці та ввечері краще одягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку, які гостріше реагують на коливання температури.

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