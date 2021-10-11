Церемонія прощання з нардепом Антоном Поляковим почалася в Чернігівській філармонії о 10 годині ранку.

Поруч з місцем прощання людей різного віку досить багато.

Відомо, що об 11:45 заплановано відспівування в Преображенському соборі, о 13:00 прощання на кладовищі.

Зараз до труни українці несуть квіти і вінки, серед інших є і великий вінок від Верховної Ради.

Станом на 10: 20 на прощання з Антоном Поляковим прийшло більше сотні людей.

На кадрах, опублікованих в мережі, видно, що попрощатися з політиком приїхали кілька депутатів, також на похорон прийшов і екс-спікер Дмитро Разумков.

Попрощатися з Поляковим прийшла нібито його співмешканка нардеп Ганна Скороход. Її побачила вдова Полякова і запитала, як вона посміла прийти. Після цих слів вдова вийшла на вулицю, а квіти, які поклала на труну Скороход, прибрала мама Полякова.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від партії "За майбутнє" Ганна Скороход знепритомніла в кабінетах Комітету Верховної Ради.

Очевидці повідомляють, що приїхала швидка допомога.

Так, вранці 8 жовтня з приміщення комітету ВР Скороход забрала швидка. У мережі з'явилася інформація, що нардеп була в стані шоку, нібито через смерть Поялкова. Відомо, що у депутатів були теплі дружні стосунки.

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