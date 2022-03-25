Євросоюз затвердив план фінансової допомоги Україні, яку наша країна зможе отримати після закінчення війни.

Про це повідомляється на сайті Європейського Союзу.

Раніше під час свого виступу на саміті G7 президент України Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни в Україні весь світ чекає продовольча криза і політична дестабілізація. Водночас, сама Україна зазнала масштабних руйнувань. Країні належить довгий період відновлення.

Цю проблему не обійшли стороною в Євросоюзі. За підсумками саміту, який відбувся 24 березня, лідери країн ЄС зобов'язалися підтримати Україну і надати їй фінансову допомогу у відновленні після закінчення військових дій.

Зокрема, було вирішено створити трастовий фонд солідарності Україні.

"Враховуючи руйнування і величезні втрати, заподіяні Україні військовою агресією Росії, Європейський Союз зобов'язується надавати підтримку Уряду України для задоволення його невідкладних потреб, а після припинення тиску Росії – для відновлення демократичної України", - йдеться у заяві.

Крім того, Європейська Рада закликала Європейську комісію продовжити надавати технічну допомогу, покликану допомогти Україні проводити необхідні реформи.

Нагадаємо, Зеленський потужно виступив перед французьким парламентом, кадри.

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