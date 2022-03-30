Блогер Олексій Копитько розповів, як Україна на практиці забезпечує безпеку НАТО.

Про це він пише на своїй сторінці в Facebook.

"Навіть до самих абстрактних діячів в Альянсі починає доходити те, про що їм говорилося давно: Росія не вгамується на нас, бо її мета - показати перевагу свого способу життя над всякими натами і єесами, качнути їх. Показати нездатність реагувати швидко", - пише Копитько.

За його словами, найочевидніше -атака на країни Балтії - розглядається вже не в контексті "якщо", а в контексті "коли, за яких умов".

"Але тут є нюанс. У разі атаки на Блок вкрай важливий блискавичний результат. Щоб просто не встигли зреагувати. Для забезпечення цього результату потрібні спеціально навчені люди і техніка. В першу чергу-десант і морпіхи. Але!

Російський десант і морпіхи зараз масово гниють під Києвом, в Маріуполі, в Харківській, Херсонській областах і на інших ділянках фронту. Вже мінус 131 вертоліт (і мінус сотня досвідчених пілотів). Це не стільки кількісний, скільки дуже якісний шкоди, який зазнала російська армія.

Так, в Росії ще є боєздатний десант. Але, по-перше, ще не вечір. По-друге, того, що вже перемололи наші, може не вистачити для забезпечення необхідної потужності удару. А якісні втрати заповнюються на порядок складніше. Так що немає ні грама перебільшення в твердженні, що Україна захищає Європу", - стверджує блогер.

Нагадаємо, Олексій Арестович доступно пояснив, на що впливають переговори з РФ.

Також повідомлялось, що, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти тягнуть в Україну бійців з Осетії та Абхазії.

Додамо, що після переговорів 29 березня в Стамбулі стало відомо, яка доля чекає Донбас та Крим.