Про це, як передає Politeka.net, президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"НАТО не хоче приймати нас. Я вважаю, що це помилка, тому що, якби ми приєдналися до НАТО, ми б зробили Альянс набагато сильніше. Ми - не слабка держава. Ми не пропонуємо посилювати нас за рахунок країн НАТО... Ми - це додаткова сила, рушійна сила. Думаю, Україна - це важлива складова Європейського континенту", - заявив Зеленський.

Він додав, що якщо Україну не приймають в НАТО, то нехай країни-члени допоможуть їй важкою зброєю.

"Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете дати нам F-18 або F-19, або що у вас є, дайте нам старі радянські літаки. Ось і все. Дайте мені їх в руки. Дайте мені що-небудь, чим я можу захистити свою країну", - пояснив президент України.

Коментувати вибухи в російському Бєлгороді, Зеленський заявив:

"Мені шкода, що я не обговорюю жодного мого наказу як головнокомандувача. Лідер цієї держави. Є речі, якими я ділюся тільки з військовими Збройними силами України і коли вони зі мною розмовляють".

Відповів Зеленський і яким буде результат війни з Росією.

"Перемога правди - перемога України і українців. Питання в тому, коли це закінчиться. Це глибоке питання. Це болюче питання. Крім перемоги, український народ не погодиться ні з яким результатом", - заявив президент, додавши, що Україна не торгує своєю територією, тому питання територіальної цілісності і суверенітету не обговорюється.

Нагадаємо, потужна пожежа спалахнула на нафтобазі в Бєлгороді.

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