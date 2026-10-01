Початок опалювального сезону 2026 у Полтавській області наближається: «Полтаватеплоенерго» вже підписало Акт готовності до роботи взимку, а рішення про офіційний старт опалення ухвалюватиме міськвиконком залежно від погоди.

Підготовка до опалення у Полтавській області триває активно. Початок опалювального сезону 2026 у Полтавській області наближається — «Полтаватеплоенерго» вже підписало Акт готовності до роботи взимку, а остаточне рішення про дату ввімкнення тепла ухвалюватиме полтавський міськвиконком.

Тиждень тому підприємство відзвітувало про виконання поточного ремонту обладнання котелень. Акт готовності до зими підписали представники управління Держенергонагляду та Департаменту житлово-комунального господарства й енергетики Полтавської ОВА.

Коли в Полтаві ввімкнуть опалення

Єдиної дати одночасного ввімкнення опалення в усіх містах немає. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період розпочинається не пізніше ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура становить +8 °C або нижче. Тому старт залежить передусім від погоди, а рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Доки міськвиконком не ухвалив рішення про початок опалювального періоду, теплоенергетики завершують ремонтні роботи на мережах теплопостачання, відновлюють благоустрій та асфальтування і продовжують повірку й установлення будинкових вузлів обліку теплової енергії.

Пробні пуски тепла: коли почнуться

На останній тиждень вересня та перші дні жовтня заплановані пробні пуски тепла, які остаточно перевірять готовність теплового господарства до зими, повідомили в пресслужбі «Полтаватеплоенерго».

На балансі підприємства 81 котельня й теплогенераторна в Полтаві та 27 центральних теплових пунктів, а загальна протяжність мереж теплопостачання — майже 200 км у двотрубному вимірі. Із початку 2026 року теплоенергетики реконструювали 980 метрів зношених мереж опалення, гарячого водопостачання й циркуляції із застосуванням попередньо ізольованих сталевих і полімерних труб.

Резервне живлення на випадок блекаутів

Загалом на балансі «Полтаватеплоенерго» дев'ять когенераційних установок загальною потужністю 4,863 МВт. Три установки загальною потужністю 4 МВт підприємство отримало у 2024 році в межах співпраці з USAID, ще шість (0,863 МВт) передали в серпні 2025 року за проєктом, що фінансує уряд Німеччини та впроваджує GIZ.

Нині в роботі одна установка потужністю 1 МВт, ще одна — 263 кВт — готова та введена в експлуатацію для потреб котельні. До початку опалювального сезону планують запустити чотири установки по 0,05 МВт і одну на 0,4 МВт; тривають роботи з уведення двох установок потужністю 1,5 МВт.

На випадок графіків погодинних відключень електроенергії чи блекаутів котельні на 100 % забезпечені трьома джерелами безперебійного живлення: когенераційними установками, газовою генерацією та дизельною генерацією.

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