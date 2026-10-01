Грошова допомога в Львівській області — благодійна організація «Карітас України» оголосила третій етап грантів на розвиток бізнесу: підприємці можуть отримати до 237 тисяч гривень на придбання чи модернізацію обладнання.

Грошова допомога в Львівській області тепер доступна й підприємцям — благодійна організація «Карітас України» оголосила про старт третього кола грантової підтримки для чинних мікро-, малих та середніх підприємств у межах проєкту Remarket.

Програма розрахована на бізнес, що працює у сфері бджільництва, швейного виробництва, пекарства або суміжних напрямах. Розмір мікрогранту — до 237 тисяч гривень (до оподаткування). Кошти можна спрямувати на придбання нового виробничого обладнання чи модернізацію наявного, проте вони не призначені для покриття щоденних операційних витрат підприємства.

Подати заявку можуть підприємства, які працюють понад шість місяців у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській або Хмельницькій областях. Кандидати мають мати клієнтів і фіксувати продажі, чіткий план розвитку та розуміння, для чого залучають кошти, а також бути готовими до планування, навчання і звітування.

Окрему увагу під час відбору приділятимуть підприємствам, які розширюють комерційні зв'язки, а також бізнесам, якими володіють чи управляють жінки, молодь, люди старшого віку, ветерани, люди з інвалідністю та представники етнічних меншин. Учасники мають не просто перелічити потрібні матеріальні цінності, а детально обґрунтувати доцільність інвестицій: пояснити проблему чи можливість на поточному етапі, заплановані зміни та очікуваний результат — збільшення виробництва або продажів, зростання продуктивності, вихід на нові ринки чи створення робочих місць.

Як подати заявку

Реєстраційні анкети для кожної області розміщені в документі «Запрошення до подання заявок», а додаткові роз'яснення — у документі «Поширені запитання щодо мікрогрантової підтримки». Дедлайн подання заявок — до неділі, 11 жовтня, включно.

Відбір кандидатів конкурентний, тож подання анкети не гарантує отримання грошей. Проєкт Remarket є трирічною ініціативою, яку «Карітас України» реалізує у партнерстві з Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine та SPARK. Фінансують програму Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) і If! Foundation, а також Caritas Österreich, Cordaid та Trocaire.

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