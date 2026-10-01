Доплати для пенсіонерів у Сумській області можуть нарахувати не лише за віком: Пенсійний фонд нагадав, що непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї, отримують надбавку — 50% прожиткового мінімуму за кожного такого родича.

Доплати для пенсіонерів у Сумській області охоплюють не лише надбавки за віком. Пенсійний фонд нагадав про ще один вид виплат — надбавку непрацюючим військовим пенсіонерам, які мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї.

Таку надбавку нараховують до пенсії за вислугу років і до пенсії по інвалідності. Право на неї мають непрацюючі пенсіонери з числа колишніх військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Виняток — ті, хто служив лише строкову службу.

Правила нарахування визначені Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII. Перелік непрацездатних членів сім'ї, які дають право на надбавку, закріплений у пунктах «а»–«д» статті 30 цього закону, нагадали в Пенсійному фонді України.

Розмір доплати — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за кожного непрацездатного члена сім'ї. Якщо в родині двоє або більше пенсіонерів, одного й того ж утриманця врахують для надбавки лише одному з них — за їхнім вибором.

Кому надбавку не призначать

Гроші нараховують тільки на тих членів сім'ї, які самі не отримують інших виплат. Йдеться про пенсію із солідарної системи, державну соціальну допомогу особам без права на пенсію чи особам з інвалідністю, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також допомогу на дітей одиноким матерям. Якщо право на надбавку й виплату збігається, доведеться обрати щось одне.

Які документи потрібні

Оформити надбавку можна через сервісні центри Пенсійного фонду в Сумській області. Потрібні паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують родинні зв'язки з утриманцем (паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або рішення суду), а також документи про перебування члена сім'ї на утриманні.

Після перевірки документів надбавку призначають і виплачують разом із основною пенсією щомісяця — у розмірі 50% прожиткового мінімуму за кожного непрацездатного родича.

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