Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який одним з перших зі світових лідерів відвідав Київ після вторгнення Росії, продовжує допомагати Україні в цій війні. На прес-конференції в Нью-Делі Борис висловив думку, що необхідно посилювати санкції і проаналізувати, яку ще військову допомогу можна надати Україні.

"Якої б військової переваги Володимир Путін не зміг домогтися в найближчі місяці - а я згоден, що це може бути і тривалий період, – він не зможе підкорити дух українського народу", - заявив Борис Джонсон.

За словами прем'єра, на даному етапі ситуація непередбачувана, оскільки, з одного боку, у Путіна величезна армія, але дуже складне політичне становище, з іншого боку, українці показали себе героями.

Раніше ми писали, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон анонсував потужну підтримку українським Збройним силам. "Це стане артилерійським протистоянням, їм потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо... на додаток до багатьох інших форм підтримки", - сказав політик.

Нагадаємо, Окупанти зривають евакуацію навмисно: на Луганщині автобуси під обстрілами не доїхали до громадян.

Як повідомляла Politeka "Гранату в підвал і все": окупант похвалився мамі, як знищував українців.

Також Politeka писала, що Прорив провалився: на Миколаєві ВСУ успішно ліквідували більше 50 окупантів і безліч техніки.