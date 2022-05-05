Путіну потрібно до сакральної дати дев'ятого травня згодувати росіянам якісь перемоги в Україні, названі варіанти, що це може бути.

До сакральної в Росії дати 9 травня Путіну необхідно продати своїм громадянам хоч якісь перемоги його кривавої "спецоперації" в Україні. Одним з варіантів може стати оголошення "анексії" Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей. Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко.

За його інформацією, в Росії зараз є дві партії, де одна радить Путіну такий план по "анексії" українських територій.

"Одна каже, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга партія каже, що в разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів", — розповів Вадим Денисенко.

Схоже, в Росії вирішили оголосити про неіснуючі перемоги в Україні, яких насправді немає. Хоча росіяни, які так люблять свій телевізор, очевидно "з'їдять" все, що скаже їм Путін.

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