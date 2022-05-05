Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде. Про це глава держави розповів у своєму зверненні до поляків.

За словами Дуди, між Україною і Польщею більше не буде кордонів, країни повинні разом будувати своє майбутнє і обороняться від загроз.

"Між нашими країнами — Польщею та Україною — не буде більше кордону. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи і відбудовуючи спільно своє спільне щастя і загальну силу, яка дозволить відображати будь - яку небезпеку або будь-яку можливу загрозу", - сказав президент Польщі.

Зазначимо, що з початку російського вторгнення поляки і президент країни дуже підтримали українців. Анджей Дуда надає підтримку на політичному і геополітичному рівні, а прості громадяни приймають українських біженців, забезпечуючи житлом і всім необхідним. За перші тижні війни в Польщі прийняли понад два мільйони українців.





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