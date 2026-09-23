Грошова допомога в Херсонській області доступна жителям Станіславської громади — міжнародна організація Acted виплачує по 10 800 гривень на кожного члена домогосподарства.

Грошова допомога в Херсонській області від організації Acted у вересні 2026 року стала доступною мешканцям Станіславської територіальної громади. Адміністрація громади вже передала організації попередні списки жителів, які претендують на виплати.

Програму фінансової підтримки реалізує Міжнародна неурядова гуманітарна організація "Acted" для жителів Херсонської області, яка щодня зазнає російських атак. Допомога призначена людям, які фактично проживають на території громади.

Кожен член домогосподарства отримає по 10 800 гривень. Ця сума розрахована на шестимісячний період. Гроші надійдуть на банківський рахунок IBAN будь-якого банку України.

Окремо передбачені виплати для мешканців, які евакуювалися у безпечні регіони. Тим, хто переїхав у період від 45 днів до шести місяців тому, гарантують 12 400 гривень на три місяці, а також по 2 000 гривень щомісяця — за умови реєстрації як внутрішньо переміщена особа (ВПО).

Згодом мешканці регіону зможуть оформити й "зимову" грошову допомогу, призначену для опалювального сезону. Йдеться про виплати лише для пільгових категорій громадян, які мешкають у зоні активних бойових дій. Після оприлюднення урядової постанови жителям громади доведеться подати документи окремо.

Як отримати виплату

Через нестабільний мобільний зв'язок та інтернет у громаді автоматичної реєстрації не буде. Заявникам потрібно:

особисто звернутися до старости або відповідальних осіб у населеному пункті та передати копії документів;

взяти номер телефону представника організації Acted;

зателефонувати представнику для уточнення та підтвердження своїх даних.

Після підтвердження даних виплата у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини надійде на вказаний банківський рахунок.

Раніше Politeka повідомляла, нова грошова допомога в Херсонській області: як подати заявку та отримати виплати.