У росії зробили нову маразматичну заяву про війну в Україні. Цього разу відзначився віцеспікер Держдуми Петро Толстой в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

У своїй промові Толстой згадав друзів України – прем’єр-міністрів Великої Британії та Італії, Бориса Джонсона та Маріо Драгі відповідно.

"Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона (прем’єр-міністрів Великої Британії, - ред.) або Маріо Драгі (прем’єр-міністр Італії, - ред.), ми закінчимо операцію, коли вважаємо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею", — заявив Толстой.

За його словами, що "спецоперація" закінчиться, коли Україна буде повністю "денацифікована" і "демілітаризована" і "більше не буде можливості перетворити її на антиросію, як це нібито намагався зробити Захід протягом останніх 30 років".

Толстому одним з перших відповів український нардеп Олексій Гончаренко

"Тут розкукурікався петрушка толстой, який зараз є віцеспікером держдури росії. Петрушка, йди проспись. Щось тобі зовсім погано. Єдиний шлях, куди можуть піти всі російські військові разом з путіним і рештою вашої шобли – на**й", – відповів нардеп.

Нагадаємо, РФ переходить до нового плану війни, що задумали в генштабі путіна.

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