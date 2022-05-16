Низкою нових просторікувань на тему геополітики президент Білорусі поділився 16 травня на саміті лідерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Москві.

Зокрема, він розкритикував власних партнерів по організації. Зокрема, йому не сподобалося, що деякі країни заборонили літакам потрапили під санкції Росії та Білорусі літати до них. Також друг Володимира Путіна залишився незадоволений голосуванням країн-членів ОДКБ в міжнародних організаціях.

«З мовчазної згоди наших партнерів Білорусь і Росія всупереч усім законам міжнародного життя за примхою заходу шельмуються і виключаються з міжнародних організацій. Так, чиниться тиск, тиск жорсткий і безпринципний на вас, членів ОДКБ. Але ж саме для таких ситуацій і існує колективна взаємна підтримка! Без якнайшвидшого згуртування наших країн, без зміцнення політичних, економічних і військових зв'язків нас завтра може не бути», - заявив Лукашенко.

Він також не міг обійти стороною тему війни в Україні. Президент Білорусі в черговий раз заявив, що розв'язаний Росією конфлікт нібито підтримується і вигідний заходу. Також Лукашенко вважає, що Україні варто побоюватися зовсім не Росії.

«Найнебезпечніша тенденція в Україні-спроби її розчленування. Вже створені тисячні підрозділи, щоб під виглядом миротворців увійти на Україну і "захистити її"», - стверджує Лукашенко.

Нагадаємо, Росія недооцінила готовність України чинити опір і вмирати за свою свободу.

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