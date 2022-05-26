Радник глави офісу президента поділився невтішними новинами в новому ефір з російським правозахисником Марком Фейгіним.
За словами Арестовича, зараз сили ЗСУ перебувають у вкрай важкому становищі.
"Ситуація на фронті ахова для нас. Нас виносять далекобійними засобами. І нам поки нічого протиставити противнику. Крім мужності українських солдатів", - заявив радник глави ОП.
Так, за деякими даними, Україна втратила місто Лиман, розповів Арестович. За його словами, захоплення міста російськими окупантами показало "збільшений рівень оперативного управління та вміння російської армії".
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У свою чергу, Україна втратила здатність бити по тилах противника, розповів Арестович.
"Все тому, що у нас не вистачає відповідного озброєння. Якщо країни-партнери не будуть зволікати, ЗСУ завдадуть нищівних ударів по позиціях орків, але питання в часі і бажанні допомагати", - підкреслив експерт.
Він зазначив, що в ситуації, що склалася захід «проходить тест на адекватність», проте поки все йде до того, що він його провалить.
Нагадаємо, у Міноборони попередили про максимальне загострення на фронті.
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