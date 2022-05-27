Схоже, навіть у росії вже почали розуміти, що пора закінчити окупувати Україну

Невелика група російських депутатів Законодавчих зборів Приморського краю склала звернення до путіна з вимогою вивести війська з України і зупинити так звану "спеціальну військову операцію". Звернення, складене чотирма депутатами від КПРФ, на засіданні регіонального парламенту озвучив депутат Леонід Васюкевич, повідомляє Медуза.

Так, за словами депутата Васюкевича, в регіоні вживають заходів для підтримки сімей військових, які загинули або отримали поранення в ході бойових дій в Україні. При цьому він вважає, що на тлі колосальних втрат, армії рф не вдасться домогтися успіху військовим шляхом.

"Ми розуміємо, що якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт в нашій країні буде більше. В ході військової операції гинуть і стають інвалідами молоді люди, які могли б принести величезну користь нашій країні", - сказав Васюкевич.

Однак, ініціативних депутатів швиденько заткнули. Губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко тут же наказав вивести із залу засідань Васюкевича і Геннадія Шульгу, який підтримав колегу по фракції. Кожем'яко заявив, що своїми діями вони "паплюжать російську армію, яка бореться з нацизмом", а також назвав їх зрадниками.

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