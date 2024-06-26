Кандидат у президенти США Дональд Трамп та його союзники мають намір скористатися новою реальністю, якщо він виграє другий термін.

Політичні цілі Трампа , які в минулому здавалися в кращому разі амбітними, а в гіршому — аморфними мисленними бульбашками реального часу, не є ні незначними, ні теоретичними.

Хаос першого терміну Дональда Трампа у поєднанні зі знайомою, хоч і наростаючою, підбурювальною та похмурою риторикою його мітингів може призвести до затемнення порядку денного, який у багатьох випадках цілком зрозумілий.

Цей факт наголошує, наскільки матч-реванш Трампа з Джо Байденом не аналогічний кампанії 2020 року.

Трамп, якщо він отримає другий президентський термін, увійде до Білого дому з таким рівнем підтримки з боку республіканців у Конгресі, якого не було у його перший термін.

Це реальність, яка яскраво виявилася у Вашингтоні на початку червня цього року, коли екс-президент зустрівся за зачиненими дверима з республіканцями Палати представників та Сенату на Капітолійському пагорбі.

Передвиборна кампанія Трампа сповнена широких пропозицій, спрямованих на швидке відновлення, а потім різке розширення політики, спрямованої на імміграцію, податки та торгівлю.

Трамп і його найближчі радники ясно дали зрозуміти , що планують використовувати розширений підхід до його виконавчої влади, щоб реалізувати багато своїх пропозицій без необхідності схвалення Конгресом.

Порядок денний Трампа не є державною таємницею і розміщений на веб-сайті його передвиборчої кампанії у розділі «Порядок денний 47».

Політологи кажуть, що уроки, що були зроблені з першого терміну, не були скасовані, коли Трамп залишив свою посаду.

Джерело: CNN .

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