Рідкісні закиди НАТО на адресу Китаю можуть призвести до дій, що чинять тиск на країну з метою обмежити експорт до Росії.

Тісні зв'язки Китаю з Росією знову засуджуються з боку Вашингтона і його союзників після того, як НАТО висунула найрішучіше звинувачення в тому, що китайські технології підтримують війну Москви в Україні.

Лідери країн-членів альянсу НАТО, які зібралися у Вашингтоні, заявили, що Пекін «не може допустити наймасштабнішої війни в Європі в новітній історії» без наслідків.

Незважаючи на мережу західних заборон і обмежень, що розширюється, китайські напівпровідники, верстати та інші деталі стали життєво важливими для російської військової промисловості, допомагаючи Москві продовжувати виснажливу війну, стверджують американські та європейські офіційні особи, розвідувальні служби та експерти з безпеки.

Попередження НАТО, мабуть, відображає стурбованість тим, що армія Росії, що відроджується, — за допомогою китайського ноу-хау — тримає Україну в невигідному становищі.

Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявили на прес-конференції минулого місяця, що закулісна підтримка Китаю допомогла Путіну продовжувати його виснажливу війну.

Китай неодноразово відкидав звинувачення Вашингтона та інших західних урядів у тому, що його торгівля з Росією рівносильна підтримці війни Путіна в Україні.

«Вона сповнена забобонів, наклепів та провокацій», — заявив у четвер прес-секретар китайського МЗС Лінь Цзянь.

Він також попередив про шкоду для відносин Китаю з Європою, припустивши, що політики в Пекіні можуть бути особливо стурбовані тим, що попередження НАТО може передбачати більший тиск з боку європейських держав-членів НАТО.

Попередження НАТО "дає Китаю зрозуміти, що будуть витрати".

Китайські компанії можуть спробувати запобігти цим ризикам, відмовившись принаймні на даний момент від частини своєї технологічної торгівлі з Росією, сказав Ліу, експерт з Тайваню.

Зрештою, хоча НАТО і закликало Китай припинити експорт критично важливих технологій до Росії, НАТО також охарактеризувало Китай як системну загрозу західним державам, що може лише зміцнити відданість Сі Путіну як своєму партнерові.

Джерело: nytimes .