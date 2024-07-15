Міністри закордонних справ країн Європейського союзу мають намір проігнорувати Угорщину , організувавши в серпні власний саміт із закордонних справ замість поїздки до Будапешту на захід прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Угорщина, яка головує у Раді ЄС, планує провести у Будапешті 28–29 серпня саміт із закордонних справ.

Це чудова можливість для Орбана спробувати сформувати зовнішньополітичний порядок денний блоку, а для його міністра закордонних справ Петера Сійярто опинитися в центрі уваги.

Однак після того, як Орбан перешкодив наданню допомоги Україні та своїм самопроголошеним мирним візитам до Путіна та Сі Цзіньпіна, які він не погодив з 26 іншими національними лідерами ЄС, багато міністрів закордонних справ шукали спосіб не стати реквізитом у тому, що, на їхню думку, стане черговим пропагандистським шоу "Орбана".

З'являється Жозеп Борель. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС скликає міністрів на «формальну» раду із закордонних справ одночасно з самітом Орбана, повідомляють три дипломати ЄС, які безпосередньо обізнані про план і побажали залишитися неназваними через делікатний характер цього кроку.

Це сталося після того, як спецпредставник Угорщини в ЄС Балінт Одор зазнав різкої критики з боку своїх колег на зустрічі на початку цього місяця, а єдиною країною, яка не виступила, була Словаччина. Бойкотуючи саміт із закордонних справ, міністри сподіваються обмежити "тролінг" з боку Угорщини.

«Якщо того ж дня відбудеться офіційне засідання ради із закордонних справ, організоване верховним представником [Боррелем], міністри не зможуть приїхати до Будапешта», — сказав один із дипломатів.

Інший додав, що, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хотіли «надіслати чіткий сигнал про те, що Угорщина не виступає від імені ЄС».

Джерело: politico .