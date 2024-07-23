Чотири держави вже давно займають антизахідну позицію, відносини між ними у стилі осі оформилися в лютому 2022 року.

На тлі війни в Україні, конфлікту Ізраїлю та ХАМАС та погроз Китаю вторгнутися на Тайвань деякі аналітики з питань безпеки та військові експерти стверджують, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея є «новими державами осі», і ми рухаємося до третьої світової війни .

За словами виконавчого директора Товариства Генрі Джексона доктора Алана Мендоси, хоча чотири держави вже давно займають антизахідну позицію, відносини між ними у стилі осі оформилися в лютому 2022 року.

Це сталося, коли за кілька днів до вторгнення Росії в Україну президент Володимир Путін відвідав свого колегу Сі Цзіньпіна у Пекіні та заявив, що партнерство між їхніми країнами «не має кордонів».

Після вторгнення економічні санкції, введені Заходом, змусили Путіна все більше повертатися у бік Китаю, Ірану та Північної Кореї, які не виступають проти війни так, як це робить НАТО, додає директор британської групи зовнішньої політики Еві Еспінолл.

Оскільки Іран та Північна Корея вже допомагали Росії в Україні, початок війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні 2023 року став другим великим конфліктом, у якому ядерні держави залишилися осторонь.

Коли у квітні Тегеран завдав безпрецедентного ракетного і безпілотного удару по Ізраїлю, це змусило США та Великобританію стати на захист Ізраїлю, внаслідок чого обидві сторони виявилися ближчими до повномасштабної війни, ніж за останні десятиліття.

Тим часом, Володимир Путін зміцнює зв'язки з Північною Кореєю. Цього року Путін також продовжив розвивати відносини із Китаєм.

У травні він та Сі Цзіньпін пообіцяли розпочати «нову еру» партнерства між Пекіном і Москвою, а в липні на саміті в Казахстані заявили, що російсько-китайські відносини «переживають найкращий період у своїй історії».

І хоча на Близькому Сході вдалося уникнути повномасштабної кризи, багато експертів стверджують, що можливе вторгнення Китаю на Тайвань становить велику загрозу.

Експерти сходяться на думці, що найкращим способом, яким Великобританія може допомогти протистояти зростанню так званого «смертоносного квартету», є постійна підтримка України.

«Якщо переможе Путін, урок буде цілком зрозумілий: агресія перемагає, і ми можемо очікувати на подальшу агресію», — каже виконавчий директор Товариства Генрі Джексона доктор Алан Мендоса.

Програма Китаю «Один пояс, один шлях» інвестує в країни глобального півдня, Великобританії також необхідно зберігати м'яку силу, щоб не допустити переходу більшої кількості країн на інший бік осі через лояльність Пекіну.

Джерело: news.sky.