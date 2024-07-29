Неправдиві очікування німецького керівництва не є новими та легкими для подолання, адже коаліції, суди та федеральний устрій країни ускладнюють прийняття рішень.

У середині 2010-х років, коли Європейський Союз зазнавав чергових криз, Ангела Меркель і Німеччина взагалі слідували стабільній траєкторії. Меркель виступала як центральна фігура, навколо якої оберталася політична динаміка Європи. Однак зараз, відвідавши Брюссель, можна почути критику на адресу німецької політики та керівництва.

Зазначається, що дисфункція трипартійної коаліції Олафа Шольца в Німеччині має відбиття на всій Європі, ускладнюючи повсякденні справи через постійні конфлікти між правлячими партіями. Шольц, зауважують, не виявляє такої ж здатності до терплячого укладання угод, яким володіла Ангела Меркель.

За словами журналістів, німецьке керівництво зіткнулося з неправдивими очікуваннями, які виявилися непростими для подолання. Проблеми в коаліції, судова система та федеральний устрій ускладнюють прийняття рішень, хоча іноді вдається досягти компромісів.

Zeitenwende, що означає "зміну епохи", стала значущою для зовнішньої політики та безпеки Німеччини, особливо після вторгнення росії в Україну. Німеччина, нарешті, розпочала модернізацію своїх збройних сил і надсилає військову допомогу Україні. Берлін також змінив свою енергетичну політику. Проте партнери Німеччини часто залишаються розчарованими результатами.

У 2021 році, при вступі на посаду, Олаф Шольц заявив, що Німеччина має "особливу відповідальність" перед Європою, що набуває особливого значення у світлі внутрішніх криз у Європейському Союзі. У цей період лідерство Ангели Меркель було неоціненним. Однак під час його візиту до Брюсселя зараз можна почути негативні оцінки щодо німецької ефективності.

Журналісти вказують, що неправдиві очікування до німецького керівництва виявилися важкими до подолання. Внутрішні конфлікти у трипартійній коаліції, судова система та федеральний устрій ускладнюють процеси прийняття рішень, хоча іноді вдається досягти компромісів.

Zeitenwende, що означає "зміну епохи", стала ключовою для зовнішньої політики та безпеки Німеччини після вторгнення Росії в Україну. Німеччина розпочала модернізацію своїх збройних сил і надсилає військову допомогу Україні. Берлін також змінив свою енергетичну політику. Проте партнери Німеччини часто виражають розчарування результатами.

Станова визначила євроінтеграцію України як пріоритет для "геополітичної Європи", проте Німеччина має боротися з іншими, більш скептично налаштованими урядами для запобігання бюрократизації. ЄС також потребує реформ, зокрема у сільськогосподарській політиці та укоріненні права вето.

Хорошою новиною є те, що Шольц добре орієнтується у цих питаннях і має сильного союзника в особі Урсули фон дер Ляєн, однієї з найвпливовіших президентів Єврокомісії. Після отримання другого терміну вона матиме політичний капітал, який може використати.

Проте погана новина полягає в обмеженому часі. Усі три правлячі партії Німеччини виграли вибори до Європарламенту і готуються до парламентських виборів у вересні 2025 року. В умовах геополітичних ризиків і стагнації європейської економіки відволікатися від акселератора в Європі і підсилювати внутрішні розбіжності було б недалекоглядно і небезпечно, що потребує активізації з боку Шольца і Німеччини.

Джерело: The Economist.

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