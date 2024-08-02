За публічним тріумфуванням з приводу просування віце-президента Харріс на посаду ймовірного кандидата від їхньої партії на пост президента ховається занепокоєння щодо її перспектив перемогти Трампа.

Законодавці-демократи визнають, що Харріс ще не пройшла перевірку як кандидат і стикається із серйозними труднощами.

Тривога здебільшого була відкинута через глибоке почуття полегшення від того, що президент Байден вирішив відмовитися від своєї спроби переобратися.

Після місяців занепокоєння через 81-річного чинного президента законодавці-демократи раді об'єднатися навколо Харріс, сподіваючись, що вона підтримає демократичних донорів, а також молодих та виборців з-поміж меншин.

Проте вже зростають побоювання щодо здатності Харріс налагодити такий самий контакт, як це вдалося Байдену у 2020 році, з білими виборцями робітничого класу та профспілками у трьох штатах, які мали вирішальне значення для перемоги над Трампом: Мічигани, Пенсільванії та Вісконсіні.

«Вона не була хорошим кандидатом», — сказав один сенатор-демократ про діяльність Харріс як кандидат у президенти у 2020 році, коли вона зняла свою кандидатуру з праймеріз Демократичної партії перед зборами в Айові.

«І вона, можливо, не така гарна в політичній боротьбі, як Байден у розквіті сил», — додала сенатор.

Законодавець стверджує, що суто політичні навички Харріс не матимуть такого вирішального значення для її успіху тепер, коли її підтримує майже вся Демократична партія, і коли вона має чіткий шлях до висування, коли Національний комітет Демократичної партії проведе віртуальні слухання на початку наступного місяця.

"Щоб стати президентом, їй доведеться говорити про проблеми, які торкаються 60 відсотків американців, які працюють людей, які живуть від зарплати до зарплати", - заявив Сандерс в інтерв'ю The Hill минулого тижня.

Демократичний стратег, пов'язаний із Сандерсом, сказав, що неясно, чи Харріс буде сильнішим кандидатом, ніж Байден у листопаді. І джерело відзначило, що вона була більше пов'язана із захистом права на аборт та права голосу, ніж із боротьбою з економічною нерівністю протягом її трьох з половиною років на посаді віце-президента.

Джерело: thehill .

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