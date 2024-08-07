Вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії у Тегерані, а також вбивство одного з лідерів «Хезболли» Фуада Шукра у Бейруті викликали шок на всьому Близькому Сході.

У світі з'явилися побоювання, що іранці, швидше за все, дадуть відповідь нападам на Ізраїль , що може започаткувати повномасштабну регіональну війну.

Іранці наполягають на тому, що вони дадуть відповідь, а представник Міністерства закордонних справ Насер Канаані заявив у понеділок, що регіональна стабільність може бути досягнута лише шляхом «покарання агресора та створення стримуючого чинника проти авантюризму сіоністського режиму [Ізраїлю]».

Питання тепер у тому – яку форму набуде ця відповідь? Чи буде це зважене зусилля, розраховане на те, щоб уникнути регіональної війни – як минулого разу, коли Іран відчув, що повинен відповісти на ізраїльську атаку у квітні?

Чи лідери Ірану вважають, що останні атаки вимагають більш рішучої відповіді, навіть якщо це загрожує масштабнішим конфліктом?

Аналітики кажуть, що відповідь Ірану неминуча, але, швидше за все, буде стриманою.

Хоча вбивство Ханії на іранській землі, і в столиці країни стало серйозною образою для іранського уряду, експерти кажуть, що це не змінює бажання Ірану уникнути більш масштабної регіональної війни з Ізраїлем та його головним прихильником, Сполученими Штатами.

«Я не вірю, що іранські політики думають про ескалацію», — сказав Al Jazeera Реза Акбарі, керівник програми з Близького Сходу та Північної Африки в Інституті висвітлення війни та миру. "Сказавши це, звичайно, іранські політики не єдині".

Джерело: aljazeera.

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