Настав час для ізраїльсько-саудівської угоди, яка б могла допомогти покласти край війні в секторі Газа.

21 липня президент США Джо Байден вибув із президентських перегонів 2024 року, передчасно прискоривши період «кульгавої качки» свого перебування при владі.

Більшість спостерігачів вважають, що він не зможе багато чого досягти в найближчі місяці.

Байден ясно дав зрозуміти , що є один пріоритет, якому він має намір слідувати в час свого перебування на посаді: припинення війни в Газі і відновлення американської миротворчості на Близькому Сході.

Ці цілі можуть здатися нереалістичними на даний момент , особливо після недавніх вбивств Ізраїлем лідерів Хезболли та ХАМАС, на які Іран та Хезболла пообіцяли відповісти, що може ввести регіон у повномасштабну війну, якої ніхто не хоче.

Але поки те, що буде, схоже на минулі раунди обміну, які залишалися стриманими і не переросли в неприборканий конфлікт, майбутній відхід Байдена звільняє його для того, щоб зосередитися на укладенні угоди про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, яка, ймовірно, буде обумовлено закінченням війни в Газі.

Це може здатися нелогічним, але з кількох причин Нетаньягу потрібно, щоб американці взяли ініціативу до своїх рук.

Він знає, що без американської участі він не зможе укласти угоду про звільнення заручників, яких ХАМАС все ще утримує у Газі.

Він також розуміє, що військова поразка ХАМАС не матиме великого значення , якщо угруповання зможе відновити себе або шляхом контрабанди матеріалів через кордон Єгипту та Гази, або шляхом відволікання ресурсів від зусиль щодо відновлення в Газі.

І лише Вашингтон здатний виробити угоди та механізми для блокування такої контрабанди та відволікання.

Більше того, він розуміє, що якщо він хоче альтернативу правлінню ХАМАС у Газі, йому потрібні ключові арабські держави - Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет і, можливо, Марокко - для роботи зі Сполученими Штатами та іншими суб'єктами для створення тимчасової адміністрації в Газі, яка візьме на себе відповідальність за повсякденне управління та безпеку.

Джерело: foreignaffairs .

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