21 липня президент США Джо Байден вибув із президентських перегонів 2024 року, передчасно прискоривши період «кульгавої качки» свого перебування при владі.
Більшість спостерігачів вважають, що він не зможе багато чого досягти в найближчі місяці.
Байден ясно дав зрозуміти , що є один пріоритет, якому він має намір слідувати в час свого перебування на посаді: припинення війни в Газі і відновлення американської миротворчості на Близькому Сході.
Ці цілі можуть здатися нереалістичними на даний момент , особливо після недавніх вбивств Ізраїлем лідерів Хезболли та ХАМАС, на які Іран та Хезболла пообіцяли відповісти, що може ввести регіон у повномасштабну війну, якої ніхто не хоче.
Але поки те, що буде, схоже на минулі раунди обміну, які залишалися стриманими і не переросли в неприборканий конфлікт, майбутній відхід Байдена звільняє його для того, щоб зосередитися на укладенні угоди про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, яка, ймовірно, буде обумовлено закінченням війни в Газі.
Це може здатися нелогічним, але з кількох причин Нетаньягу потрібно, щоб американці взяли ініціативу до своїх рук.
Він знає, що без американської участі він не зможе укласти угоду про звільнення заручників, яких ХАМАС все ще утримує у Газі.
Він також розуміє, що військова поразка ХАМАС не матиме великого значення , якщо угруповання зможе відновити себе або шляхом контрабанди матеріалів через кордон Єгипту та Гази, або шляхом відволікання ресурсів від зусиль щодо відновлення в Газі.
І лише Вашингтон здатний виробити угоди та механізми для блокування такої контрабанди та відволікання.
Більше того, він розуміє, що якщо він хоче альтернативу правлінню ХАМАС у Газі, йому потрібні ключові арабські держави - Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет і, можливо, Марокко - для роботи зі Сполученими Штатами та іншими суб'єктами для створення тимчасової адміністрації в Газі, яка візьме на себе відповідальність за повсякденне управління та безпеку.
Джерело: foreignaffairs .
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