Харріс була набагато критичніша до кампанії Ізраїлю в Газі і неодноразово закликала до припинення вогню.

Партнерство між афроамериканцями та пропалестинськими активістами починає стрімко розпадатися.

Впливові особи-прихильники з обох боків починають стикатися через конкуруючі – і принципово несумісні – видіння їх самопроголошеної визвольної боротьби.

І хоча цей конфлікт може включати райдужне плем'я антиізраїльських агітаторів, сутички між чорношкірими американцями та арабо-американцями виявляють тендітні лінії розлому серед вкрай лівих інтерсекційних.

Арабські активісти-впливові особи — багато з них грубі й неврівноважені — по суті вимагають від своїх чорношкірих колег відмовитися від агітації за Камалу Харріс через її підтримку «геноциду» в Газі.

Щоправда, Харріс неодноразово наполягала на тому, що Ізраїль має право захищати себе, і так, вона ще не погодилася на ембарго на постачання зброї до Єрусалиму.

Але Харріс також була набагато критичнішою до кампанії Ізраїлю в Газі, ніж її бос, президент Байден, і неодноразово закликала до припинення вогню.

Вона також зі значно більшою ймовірністю сприятиме цьому припиненню вогню, ніж її суперник-республіканець Дональд Трамп, який дав зрозуміти, що підтримує стратегію «повної перемоги» Ізраїлю у Газі.

Такі стратегії, які зазнають відчаю та нестачі нових ідей, можуть мати сенс для арабо-американців, але вони навряд чи заспокоять афроамериканців, які зараз прагнуть увійти в історію в листопаді.

Джерело: telegraph .

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як йтиме війна до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні загрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.