Партнерство між афроамериканцями та пропалестинськими активістами починає стрімко розпадатися.
Впливові особи-прихильники з обох боків починають стикатися через конкуруючі – і принципово несумісні – видіння їх самопроголошеної визвольної боротьби.
І хоча цей конфлікт може включати райдужне плем'я антиізраїльських агітаторів, сутички між чорношкірими американцями та арабо-американцями виявляють тендітні лінії розлому серед вкрай лівих інтерсекційних.
Арабські активісти-впливові особи — багато з них грубі й неврівноважені — по суті вимагають від своїх чорношкірих колег відмовитися від агітації за Камалу Харріс через її підтримку «геноциду» в Газі.
Щоправда, Харріс неодноразово наполягала на тому, що Ізраїль має право захищати себе, і так, вона ще не погодилася на ембарго на постачання зброї до Єрусалиму.
Але Харріс також була набагато критичнішою до кампанії Ізраїлю в Газі, ніж її бос, президент Байден, і неодноразово закликала до припинення вогню.
Вона також зі значно більшою ймовірністю сприятиме цьому припиненню вогню, ніж її суперник-республіканець Дональд Трамп, який дав зрозуміти, що підтримує стратегію «повної перемоги» Ізраїлю у Газі.
Такі стратегії, які зазнають відчаю та нестачі нових ідей, можуть мати сенс для арабо-американців, але вони навряд чи заспокоять афроамериканців, які зараз прагнуть увійти в історію в листопаді.
Джерело: telegraph .
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