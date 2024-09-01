Камала Харріс нещодавно відзначила помітне зростання рейтингу, випередивши Трампа в кількох ключових опитуваннях, але один експерт розповів, чому ці цифри можуть виявитися міражем.

Політичні аналітики придумали термін «медовий місяць Харріс», щоб описати початковий стимул, який вона отримала, вступивши в гонку більше місяця тому після того, як Джо Байден вибув з гонки.

Тепер опитування показують, що Харріс набирає сили і навіть виходить вперед проти Трампа, особливо серед ключових груп виборців.

Опитування USA Today/Suffolk University, опубліковане цього тижня, показує, що Харріс випереджає Трампа на 5 процентних пунктів, 48 відсотків проти 43 відсотків, що означає 8-очкову перевагу на користь демократів з моменту відходу Байдена в липні.

Хоча цей стрибок і значний, його тривалість невизначена.

Незважаючи на ці обнадійливі ознаки для списку Харріса-Вальца, експерти з опитувань громадської думки залишаються обережними, підкреслюючи проблеми, що зберігаються, з точністю опитувань, які заважали останнім виборам, особливо коли в них брав участь Трамп.

«Однією з головних проблем є те, що базу Трампа складніше охопити традиційними методами опитувань», — пояснив видання Newsweek Скотт Кітер, старший науковий співробітник дослідницького центру Pew.

«Прибічники Трампа, як правило, мають нижчий рівень довіри до інститутів, у тому числі тих, які проводять опитування, що може спотворити результати».

Джерело: Newsweek.

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